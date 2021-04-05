رئيس الوزراء من الإمارات: أبواب العراق مفتوحة

2021/04/05 | 05:48 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامي

جرت بقصر الوطن في العاصمة ابو ظبي، أمس الأحد، مراسم الاستقبال الرسمي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من قبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة حيث عزف النشيدان الوطنيان العراقي والاماراتي وتفتيش حرس الشرف، واطلاق 21 اطلاقة مدفعية ترحيبية اضافة الى مرافقة كوكبة الخيالة.

ووصل الكاظمي الى العاصمة الاماراتية في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع يبحث فيها تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بين البلدين الى جانب بحث الملفات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفقاً لبيان لمكتب الكاظمي تلقت المستقبل العراقي نسخة منه.

وبحث كل من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد الأوضاع الراهنة في المنطقة، ودور العراق المحوري في التهدئة والاستقرار.

ونشر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء بيانا، تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، أنه «التقى الرئيس مصطفى الكاظمي، بولي عهد ابو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك في اطار زيارته الحالية الى دولة الامارات العربية المتحدة».

وشهد اللقاء بحث «العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون المشترك في العديد من القطاعات، فضلا عن مناقشة مجمل الاوضاع في المنطقة، وعودة العراق للعب دوره المحوري المهم في التهدئة والاستقرار».

من جهته، رحب ولي عهد ابو ظبي، «برئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له، واشاد بخطوات الحكومة العراقية الاصلاحية والهادفة لتطوير الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار»، كما اشاد «بدور العراق في تعزيز الامن والاستقرار بالمنطقة، ونهجه لسياسة التهدئة والحوار». والتقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عددا من الشركات الاماراتية ورجال الاعمال في الامارات، فيما أكد أن ابواب العراق مفتوحة امامهم.

وذكر بيان لرئاسة الوزراء، تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، أن «رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ألتقى في مقر اقامته بدولة الامارات، مجموعة من الشركات الاماراتية ورجال الأعمال».

واكد الكاظمي أن «العراق مر بظروف عصيبة ومعقدة ادت الى تاخر التنمية والخدمات، وبين ان العراق هو مهد الحضارات والتنوع الكبير الذي يمثل عنصر قوة لنا، يستحق بذل الجهود من اجل خدمة مواطنيه».

واوضح أن «الحكومة العراقية اتخذت اجراءات جريئة في قطاع المال والاقتصاد والتنمية، وهناك تعافي تدريجي للاقتصاد العراقي».

واشار رئيس مجلس الوزراء الى «الورقة الاصلاحية التي اعدت لاصلاح القطاع الخاص، وتقديم كل التسهيلات له»، مبينا أن «ابواب العراق مفتوحة امام الشركات الاماراتية ورجال الأعمال، وبين ان عدة اجراءات اتخذت للتقليل من البيروقراطية وتذليل العقبات امام الشركات». ولفت الكاظمي الى أن «الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالطاقة النظيفة، ووضعت خططا واتخذت عدة اجراءات بشأنها».

وذكر البيان أن «رجال الاعمال اشادوا بالاصلاحات التي اتخذتها الحكومة العراقية برئاسة الكاظمي والتي تم لمسها مؤخرا، واكدوا على استعدادهم للعمل في العراق في مختلف القطاعات».

وأضاف البيان أن «رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أجرى زيارة رسمية الى دولة الامارات العربية المتحدة، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون المشترك، ومناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك».

وكانت الامارات قد رحبت بتولي الكاظمي رئاسة الحكومة العراقية في أيار عام 2020 معربة عن أملها في أن يلبي ذلك تطلعات الشعب العراقي في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.



وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها إن «دولة الإمارات تتابع باهتمام التطورات التي يمر بها العراق الشقيق والتحديات التي تواجهه حالياً والتي تتطلب توافقا يعمل بإخلاص حرصا على السيادة الوطنية والاستقرار السياسي والتعامل الناجح مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية».

وزار الرئيس برهم صالح الامارات في شباط الماضي واجرى مباحثات مع ولي العهد محمد بن زايد استهدفت تطوير العلاقات بين بلديهما حيث اكد المسؤول الاماراتي حرص بلاده على «استقرار العراق وأمنه وصون سيادته ووحدته ومكتسباته ومواصلة دعم كل ما فيه الخير لشعبه».



كما شدد على العمق العربي الإستراتيجي للعراق مشددا على ان العراق ركيزة أساسية من أسس العمل العربي المشترك.

ويرتبط العراق والامارات بعلاقات اقتصادية شهدت نمواً متزايداً خلال السنوات الاخيرة حيث تعكس أرقام التبادل التجاري بينهما منحا ايجابيا اذ يبلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين حوالي 12 مليار دولار في مؤشر يعبر عن حرص البلدين على بناء شراكة تجارية وثيقة ومستدامة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء من الإمارات: أبواب العراق مفتوحة) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء من الإمارات: أبواب العراق مفتوحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).