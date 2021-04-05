اللواء الدكتور عدي سمير الحساني يقترح استغلال مدارس ومراكز تدريب وزارة الداخلية لتنظيم دورات تعليمية الزامية لمنتسبي الشرطة

2021/04/05 | 05:48 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

اعلن اللواء الدكتور عدي سمير الحساني عن مقترح لادخال منتسبي الشرطة الذين يرومون الترقية الى درجة اعلى في مدراس ومراكز التدريب التابعة لوزارة الداخلية لاكمال تعليمهم من خلال ادخالهم دورات تعلمية الزامية بالتعاون مع وزارة التربية لغرض حصولهم على شهادة تؤهلهم للترقية، وانطق اللواء في مقترحه هذا من قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقرة269:]

واكد ان وزارة الداخلية تعد من بين اهم الوزارات التي تُقدم خدمات أمنية وخدمية واجتماعية على حد سواء.

مضيفا: فتجد ابناء هذه الوزارة منتشرين في كل مكان في الاسواق وبأبواب المدارس والوزارات وفي التقاطعات وعلى طول الطرق الخارجية وعلى السواتر وتقع على عاتقهم مسؤوليات كبيرة وواجبات كثيرة ومتعددة، ليلاً ونهاراً من دون ملل او تعب، وفي ظروف استثنائية كان البلد بحاجة لخدمات ابنائه الغيارى فقد تطوع الابطال للعمل في سلك الشرطة وهم في اعمار الزهور تاركين ملذات الحياة دون الالتفات لمستقبلهم الدراسي حيث كان قانون الوزارة انذاك يسمح بذلك.

واوضح انه مع تطور الوقت وتعديل القانون الذي جعل الشهادة من متطلبات التعين (وهو شيء مهم) في وقتنا هذا، كما اشترط القانون لترقية منتسبي الشرطة الى رتبة مفوض وجود شهادة المتوسطة ولان البعض منهم وكما ذكرنا سلفاً لم تسنح لهم الفرصة لإكمال دراستهم لأنهم انشغلوا بالواجب المقدس ومنهم من استشهد ومنهم من جُرح والبعض تعرض للتهديد او فُجع بفرد من عائلته بسبب عمله هذا ولكنهم صمدوا بوجه الارهاب واعداء العراق.

وقال اللواء الدكتور الحساني لذلك (ومجرد مقترح) ولأننا نمتلك مدارس ومراكز تدريب خرجت ابطالاً من الممكن ان نستغلها لإدخال هؤلاء الابطال دورات تعليمية الزامية بالتعاون مع وزارة التربية من اجل تعليمهم وحصولهم على شهادة تؤهلهم للترقية.

واني اول المتطوعين لدعم هذا الموضوع.

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