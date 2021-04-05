الأردن تتهم الأمير حمزة ورفاقه بـ «المؤامرة»: سيحالون إلى المحاكمة

2021/04/05 | 05:48 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أمس الأحد، إن الأجهزة الأمنية رصدت اتصالات بين الأمير حمزة وأجهزة أجنبية والتحقيقات ما زالت مستمرة، مضيفا: «نؤكد أنه تمت السيطرة بالكامل على هذه التحركات وتمكنت الدولة الأردنية من وأدها في مهدها».



وتابع: «الأمير حمزة وشخصيات أخرى متورطة في المؤامرة سيحالون إلى محكمة أمن الدولة»، مضيفا: «وكالة للمخابرات الأجنبية تواصلت مع زوجة الأمير حمزة حتى تنقلهم طائرة إلى خارج الأردن».



وقال الصفدي: «هناك جهودا لاحتواء الموقف داخل الأسرة الهاشمية لكن لا أحد فوق القانون»، مشيرا إلى أنه «تم القبض على 14 إلى 16 شخصا بالإضافة إلى المسؤولين الكبيرين اللذين أعلن القبض عليهما».



وقال وزير الخارجية الأردني: «التحقيقات تجري منذ فترة طويلة والسلطات تحركت بعد أن انتقل المشتبه بهم من مرحلة التخطيط إلى تحديد وقت التحرك».



وقال الصفدي، ردا على سؤال لـ «سبوتنيك» حول تلقي الأردن مساعدة خارجية في هذه العملية الاستخباراتية: «هذا جهد قامت به أجهزتنا الأمنية المشهود لها بفعاليتها وقدرتها».



وتابع: «لم يتم اعتقال قادة عسكريين»، مضيفا: «المؤسسة العسكرية كانت جزءا من التحقيق».

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