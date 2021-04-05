"لن ننكسر أبدا".. أيزيديات يتحدين داعش بالموسيقى

2021/04/05 | 06:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مخيم خانكي بمحافظة دهوك شمال العراق، تتدرب شابات إيزيديات على أداء الأغاني الشعبية، بعد أن كان الغناء محرما في زمن داعش الذي اجتاح قراهم في عام 2014.

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