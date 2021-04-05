"ساغ" 2021.. أبرز الأعمال والممثلين الفائزين

2021/04/05 | 06:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن القائمون على جائزة نقابة ممثلي الشاشة "SAG"، الأحد، لائحة الأعمال والممثلين الفائزين بأفضل أداء في عالم التلفزيون والسينما لعام 2021، وفيما يلي قائمة بأبرز الفائزين:

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