الكاظمي يعود للعاصمة بغداد بعد زيارته للامارات

2021/04/05 | 06:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الى العاصمة بغداد بعد اختتام زيارته الى الامارات....

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