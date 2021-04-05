أكسيوس: رجل أعمال إسرائيلي اقترح إرسال طائرة خاصة إلى الأردن لمساعدة الأمير حمزة

2021/04/05 | 07:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر موقع أكسيوس أن رجل الأعمال الإسرائيلي روي شابوشنيك اقترح مساعدة الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد الأردني السابق وعائلته كجزء من الصداقة التي تربطهما، مؤكدا أنه ليس ضابطا في جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد).

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