2021/04/05 | 07:24 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تعرضت قاعدة بلد الجوية شمال العاصمة بغداد والتي تضم عسكريين أميركيين الى قصف صاروخي، وذلك قبل ثلاثة ايام من انطلاق الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشن...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: توقيت استهداف قاعدة عسكرية امريكية بالعراق!) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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