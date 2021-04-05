شاهد: توقيت استهداف قاعدة عسكرية امريكية بالعراق!

2021/04/05 | 07:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت قاعدة بلد الجوية شمال العاصمة بغداد والتي تضم عسكريين أميركيين الى قصف صاروخي، وذلك قبل ثلاثة ايام من انطلاق الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشن...

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