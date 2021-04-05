محمد بن زايد: لأهل العراق فضل كبير على دولة الإمارات

2021/04/05 | 07:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ولي عهد أبو ظبي "محمد بن زايد"، إن "العراق وأهل العراق لهم فضل كبير على دولة الإمارات"....

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