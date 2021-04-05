مولودة في كردستان العراق.. إسرائيل تسمح بإدخال طفلة إيزيدية لتلقي

2021/04/05 | 07:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولدت هناء في 21 يناير الماضي في كردستان العراق وهي تعاني من مشاكل صحية عدة، بما في ذلك مشكلة في الرئة، حيث يؤدي "عيب في القلب" إلى صعوبة وصول الدم إلى الرئتين للحصول على الأكسجين.وهذه الحالة تعرض حياتها لخطر مباشر.

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