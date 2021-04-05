نقاطُ القوة تتحول إلى نقاطٍ للضعف: على هامش الرأسمالية العالمية المعاصرة - محمد عبد الشفيع عيسى

2021/04/05 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_الشفيع_عيسى نعم لا بأس أن نعيد و نزيد حول أهم موضوع في العلم الاجتماعي المعاصر، والذي يمثل الوحدة الأساسية للبحث أينما يممت وجهك في جنبات هذا العلم، ذلكم هو النظام العالمي، الاقتصادي، بتعبير أكثر تحديدا.



وما النظام الاقتصادي العالمي، في تبسيط نرجو ألا يكون مُخِلاّ، سوى النظام الرأسمالي العالمي، في التحليل الأخير؛ وإن شئت فقلْ: الرأسمالية العالمية.



ونأمل في هذا المقال الموجز ان نطرح ماهيتها، بالتعبير الفلسفي، ......





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