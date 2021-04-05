2021/04/05 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كمال_الجزولي الإثنَينأوردت «سونا» أن وزارة الدَّاخليَّة أكَّدت، في بيانٍ صحفيٍّ، ألا عودة لقانون «النِّظام العام»، على العكس مِمَّا طالب به، مؤخَّراً، الفريق عيسى آدم، مدير شرطة ولاية الخرطوم، في لقاءٍ مع قناة الجَّزيرة، كما وجَّهت الوزارة رئاسة الشُّرطة بضبط خطابها الإعلامي، في نقدٍ واضح لتلك المطالبة التي أثارت غضباً واسعاً.



ومن جانبها أكَّدت النِّيابة العامَّة أن «ذلك القانون قد ألغي بلا رجعة، ولم يعُد ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روزنامة الأسبوع الإِنْسَانُ الاِسْتِثْنَائِي! - كمال الجزولي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روزنامة الأسبوع الإِنْسَانُ الاِسْتِثْنَائِي! - كمال الجزولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).