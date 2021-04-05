الإمارات تستثمر في العراق 3 مليارات دولار

2021/04/05 | 07:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإمارات، تخصيص 3 مليارات دولار للاستثمار في العراق، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتعاون بين البلدين....

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