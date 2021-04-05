الموارد المائية تقرر إنشاء سد قرب مثلث الحدود العراقي - التركي - السوري

2021/04/05 | 08:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلنت وزارة الموارد المائية يوم الاثنين عن إنشاء سد جديد على نهر دجلة قرب مثلث الحدود العراقي - التركي - السوري.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، انها قررت وانسجاما مع البرنامج الذي اعتمدته الوزارة لمجابهة التحديات التي يفرضها التغير المناخي وظروف شح الماء المتوقعة في السنوات المقبلة عن دراسة اقامة سد على نهر دجلة شمال سد الموصل، في المنطقة القريبة من الحدود التركية السورية.

واضافت انه تقرر المباشرة بالتحريات بشكل مكثف ومفاتحة عدد من الشركات العالمية الرصينة في مجال تصاميم السدود لتقديم عروضها حول الامر، مبينة انه وضعت اللجنة سقفا زمنيا مضغوطا للانتهاء من هذه الخطوات والانتقال سريعا الى المراحل اللاحقة.

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