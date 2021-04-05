هيفاء وهبي أولى ضحايا برنامج مقالب جديد في رمضان

2021/04/05 | 08:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-واعستكون الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أولى ضحايا برنامج مقالب جديد يعرض في رمضان ويقدمه 5 فنانين.وكشفت هيفاء عن وقوعها ضحية للبرنامج الذي يجري تصويرها حاليًا في القاهرة.ونشر موقع "في الفن" مقطعا مصورا، قال إن هيفاء وهبي شاركته عبر خاصية القصص القصيرة لحسابها على "إنستغرام".وظهرت هيفاء وهي تصور إجراءات التعقيم لمكان التصوير بالاستوديو، مشيرة إلى أنها ظنت في البداية أنها تصور أحد الإعلانات الدعائية، غير أنها بعد ذلك اكتشفت أنها وقعت ضحية لمقلب.في سياق متصل، كشف موقع "صدى البلد" عن تفاصيل برنامج المقالب الجديد. وقال إن إحدى القنوات الفضائية تستعد لطرحه خلال شهر رمضان المقبل، حيث يتم التصوير حاليًا على قدم وساق من أجل سرعة الانتهاء من التصوير تفاديًا للتسريب حول طبيعة العمل ومقدميه.وأوضحت أن فكرة البرنامج تعتمد على التصوير الخارجي في بعض الأوقات، حيث يتم إيهام الضيوف بالرغبة في استضافتهم في أحد البرامج ليبدأ بعدها في تنفيذ المقلب.ولم يتم الاستقرار على الاسم النهائي للبرنامج حتى الآن، والذي سيقدمه غادة عادل وكريم فهمي ومصطفى قمر ومحمد الشرنوبي واللبنانية نور، حيث سيكون في كل حلقة فنان منهم أو اثنان على أقصى تقدير.وبحسب المصدر ذاته، فقد انتهى تصوير عدد من حلقات البرنامج الذي ستكون هيفاء وهبي أولى ضحاياه، يليها مطرب المهرجانات حمو بيكا.

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