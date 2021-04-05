الأردن.. محام يكشف حقيقة توكيل الأمير حمزة له أمام محكمة أمن الدولة

2021/04/05 | 09:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مستخدمون أردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي ورقة توكيل من الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد الأردني السابق لأحد المحامين للدفاع عنه لدى محكمة أمن الدولة، وذلك بعد يوم من قول الأردن إن الأمير تواصل مع "جهات خارجية" في مخطط لزعزعة الاستقرار.

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