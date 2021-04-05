«إل جي» تعلن وقف إنتاج الهواتف الذكية

2021/04/05 | 09:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت شركة "إل جي" الكورية الجنوبية للإلكترونيات، الاثنين، أنها ستوقف إنتاج ومبيعات قسم الهواتف الذكية الذي يتكبد خسائر كبيرة، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وفي كانون الثاني الماضي، قالت "إل جي" إنها تدرس جميع الخيارات لهذا النشاط، بعدما سجلت خسائر بلغ مجموعها نحو 4.5 مليار دولار، على مدى ما يقرب من 6 سنوات.

وأجرت "إل جي" مفاوضات مع شركات عدة من أجل بيع محتمل لوحدة الهواتف الذكية، ولكن هذه المفاوضات فشلت، خصوصاً مع شركة "فولكس واغن" الألمانية، وشركة "فين غروب" الفيتنامية.

وقالت صحيفة "DongA Ilbo" الكورية الجنوبية، نقلاً عن مصادر مطّلعة في صناعة الإلكترونيات، إن الشركة رجحت غلق أعمالها في مجال الهواتف المحمولة بدلاً من بيعها.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة "إل جي" في كانون الثاني الماضي، أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة فيما يتعلق بوحدة العمليات الخاسرة، أي الهواتف المحمولة، بينما ذكرت معلومات أن الشركة أوقفت الشهر الماضي، تطوير الهواتف ذات الشاشة القابلة للطي.

وأوردت صحيفة "DongA"، في مارس الماضي، أن "إل جي" علّقت إنتاج وتوزيع جميع الهواتف الذكية الجديدة، التي كان من المزمع طرحها في النصف الأول من العام الحالي.

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