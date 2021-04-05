مصدر يكشف تفاصيل 'دكة عشائرية' أثارت جدلا في العراق (فيديو)

2021/04/05 | 09:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مصدر امني، الاثنين، بما نشر في صفحات التواصل الاجتماعي حول قيام مجموعة من المواطنين باطلاق النار على منزل احد المواطنين في الجمعيات في محافظة البصرة.

وقال المصدر لـ NRT عربية، (5 نيسان 2021)، ان "ما نشر كان عبارة عن مشاجرة بين طرفين مما تسبب بمقتل احد المواطنين وبعد اقل من ساعتين تم القاء القبض على الجاني من قبل افواج الطوارئ".

واضاف، انه "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقه" مشيرا الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مفرزة امنية لم توقف اطلاق النار من قبل بعض المواطنين علما ان المنزل الذي تم اطلاق النار عليه لا يتواجد فيه احد".

N.A

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