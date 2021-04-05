عائد إلى القدس - حسن مدن

2021/04/05 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن على خلاف سعيد وصفية في رواية غسان كنفاني «عائد إلى حيفا»، اللذين دخلا بيتهما بعد عشرين عاماّ من اضطرارهما لتركه في عام 1948 عندما احتلت الميليشيات الصهيونية المدينة، وطردت منها سكانها العرب، الذين لجأوا إلى البلدان العربية المجاورة، فإن إدوارد سعيد حين قصد البيت الذي كان مسقط رأسه في القدس لم يقو على محاولة الدخول إليه، واكتفى بالنظر إليه على بعد مسافة.أكان في ذهن إدوارد في تلك اللحظة حجم الصد ......





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