محافظة بغداد: مشروع القطار المعلق أصبح بين ثلاث وزارات

2021/04/05 | 09:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعكشفت محافظة بغداد، اليوم الاثنين، عن أبرز مشكلة تواجه انشاء مجمعات سكنية، فيما أشارت إلى أن مشروع القطار المعلق أصبح بين ثلاث وزارات بعد إنجاز جميع إجراءاته.وقال محافظ بغداد محمد جابر العطا، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "تمَّ إنجاز جميع الإجراءات الخاصة بمشروع قطار بغداد المعلق، ورفعه الى الجهات المعنية"، مبيناً أن "المشروع الآن أصبح بين وزارات النقل والتخطيط والمالية".وأضاف أن "محافظة بغداد مستمرة في تنفيذ مشاريعها الخدمية كإكساء الشوارع وتنفيذ ماء الصرف الصحي، بالأضافة إلى إنشاء مراكز صحية وافتتاح أبنية مدرسية والملحقات التابعة لدوائر التربية، فضلاً عن مشاريع الأبنية المحلية التابعة لدوائر الجنسية والمرور والداخلية".وأشار الى أن "هناك مشاريع تابعة للقطاع الصحي حالياً في طور البناء، بالاضافة الى مشاريع مهمة مدرجة في قطاعي التربية والكهرباء"، مؤكداً "وجود مشاكل في قطع الأراضي المخصصة للمجمعات السكنية إلَّا أن هناك خطةً طموحةً لاكمال جميع هذه المشاريع".وتابع العطا أنه "تم افتتاح خمس مدارس في شرق القناة، ومجمع سكني تمَّ توزيعه بين موظفي محافظة بغداد، وهناك مجمع آخر في طور الانشاء"، لافتا الى ان "نسبة انجاز المستشفيات تجاوز 50% مستشفيات كبيرة موزعة في مناطق الافضيلية والحرية والشعب والنعمانية".واوضح ان "المحافظة تركز الان في مشاريعها على البنى التحتية كالصرف الصحي والماء".

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