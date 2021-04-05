المنافذ الحدودية: إتلاف شحنة بيض مائدة في منفذ الشيب الحدودي

2021/04/05 | 09:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، ضبط شحنة (بيض المائدة) معدة للتهريب، في محافظة ميسان.وقالت الهيئة في بيان، أنه “يعلن منفذ الشيب الحدودي عن ضبط مادة (بيض المائدة) المعد للتهريب والذي يمنع استيراده التزاما بالضوابط والتعليمات الصادرة في الروزنامة الزراعية لحماية ودعم المنتج المحلي”.وأضافت، أنه “تم تشكيل لجنة من الدوائر العاملة في […]

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