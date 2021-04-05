إشبيلية يشعل المنافسة على لقب بطل الدوري الإسباني

2021/04/05 | 09:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ألحق فريق إشبيلية هزيمة مؤثرة بضيفه أتلتيكو مدريد (1-0) في المباراة التي جرت بينهما يوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.ويدين الفريق الأندلسي بالفضل في انتصاره للاعبه الأرجنتيني ماركوس أكونيا، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة الـ70 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “رامون […]

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