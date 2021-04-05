نائب عن سائرون ينتقد البرلمانيين المعترضين على تمرير الموازنة: أغلبهم شاركوا بالجلسة

2021/04/05 | 09:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

انتقد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون، بدر الزيادي، اليوم الاثنين (05 نيسان 2021)، النواب المعترضين على تمرير مشروع قانون الموازنة، فيما أشار إلى أن الذين ظهروا في وسائل الإعلام وزعموا أنهم لن يصوتوا على الموازنة، حضروا وشاركوا بتمريرها.

وقال الزيادي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "أبرز اعتراض سجله الرافضون لقانون الموازنة هو رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي".

وأضاف، أن "البنك المركزي هو المسؤول عن ذلك، لكن لم يتم تغيير سعر الصرف إلا بعد الاتفاق مع الكتل السياسية، وان اتهامنا بالمسؤولية عن ذلك باطل".

ولفت إلى أن "الاعتراضات جاءت بعد التصويت على القانون، ولم نشهد ذلك الموقف حين تم رفع سعر صرف الدولار قبل ثلاثة أشهر".

ورأى الزيادي، أن "المواقف الرافضة التي صدرت مؤخراً هي مزايدات سياسية"، مشيراً إلى أن "الشارع العراقي يعرف جيداً أن مجلس النواب ليست له صلاحية في تخفيض سعر الدولار".

وشدّد عضو كتلة سائرون النيابية، على أن "أغلب الكتل السياسة قد شاركت في تمرير القانون، ولم نر نائباً اعترض عليه في جلسة التصويت بنصوصه الحالية".

وأوضح، أن "الذين ظهروا في وسائل الإعلام وزعموا بأنهم لن يصوتوا على الموازنة إذا لم يتم تغيير سعر صرف الدولار كانوا حاضرين في الجلسة وشاركوا في تمريرها".

وصوّت مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي على تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021، في جلسة شهدت أيضاً التصويت على حل البرلمان في السابع من تشرين الأول المقبل، على أن تجرى الانتخابات بعدها بثلاثة أيام.

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