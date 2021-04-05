الأنبار.. جنود يدمرون عجلة ’’داعشية’’ حاولت التعرض لهم ويلتقطون صورة معها

2021/04/05 | 09:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الأنبار

دمّر جنود عراقيون، الاثنين (5 نيسان 2021)، عجلة تابعة لعناصر داعش حاولت التعرض لهم في صحراء الأنبار، والتقطوا صورة معها.

وقال الناطق باسم القائد العام، اللواء يحيى رسول،في تغريدة عبر "تويتر"، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "مفارز فرقة المشاة الاولى تمكنوا من إحباط محاولة للتعرض على نقطة نقاط الرصد والمراقبة في صحراء محافظة الانبار".

وأضاف، أن "المفارز تمكنت من تم تدمير عجلة العدو والاستيلاء على سلاح احادية متوسط".

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