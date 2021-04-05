وزير الصحة يوضح في حوار اقليمي رؤية العراق للتغير المناخي وتأثيراته على القطاعات الاقتصادية والبيئية والصحية

2021/04/05 | 09:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي اهمية استخدام الطاقة المتجددة ، والعمل على تطوير معايير وطنية للاستيراد وتطوير وتأهيل العمليات الصناعية للتقليل من الانبعاثات .واوضح التميمي في كلمة العراق باجتماعات الحوار الاقليمي للتغير المناخي في ابو ظبي ، رؤية العراق في جانب التغير المناخي ومن ثم تأثيراته على القطاعات الاقتصادية والبيئية والصحية المختلفة .وبين :" ان من الاهداف الوطنية للتحول بالطاقة المتجددة في العراق تفعيل واستخدام الطاقات المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة للطاقة عن طريق زيادة كفاءة مصادر الطاقة التقليدية المستخدمة واعداد مصادر الطاقة المتجددة للاجيال القادمة ، وكذلك حماية البيئة والتخفيف من آثار التغير المناخي" .واشار الوزير الى العمل على تطوير معايير وطنية لاستيراد السيارات والمعدات الاخرى لضمان عدم تجاوزها للانبعاثات ، وكذلك تطوير وتأهيل العمليات الصناعية في المشاريع القائمة مثل صناعة السمنت والاسمدة ، والاستفادة في انتاج الطاقة الكهربائية من مناطق الرياح .وتابع :" ان العراق يرحب بالتعاون مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة كصديقتين في جميع المجالات ، خاصة في نقل التكنلوجيا والطاقة المتجددة على المستويين الاكاديمي والمؤسسي ".وحضر الاجتماع وزراء البيئة من مختلف الدول العربية ، بحضور المبعوث الرئاسي الامريكي لشؤون المناخ جون كيري ./انتهى9

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