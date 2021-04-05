2021/04/05 | 09:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن السياسي الكردي المستقل محمود عثمان ان لجانا مالية وفنية مشتركة من بغداد والاقليم ستبدأ قريبا مباحثات مباشرة لتطبيق اتفاق الموازنة المتعلق بحصة الاقليم .وقال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ :" ان تطبيق اتفاق الموازنة بما يخص حصة الاقليم يعتمد على نجاح المباحثات المباشرة للجان الفنية والمالية بين بغداد والاقليم والتي ستبدأ قريبا "، لافتا الى :" ان الطرفين ، بغداد والاقليم ، ابديا ترحيبهما بما تم الاتفاق عليه في الموازنة وهذا الامر يعد امرا مبشرا ".واشار عثمان الى وجود بعض الكتل السياسية غير راضية على حصة الاقليم من الموازنة وتنتظر تعثر الاتفاق بين بغداد والاقليم لاتخاذ موقف جديد .واضاف انه :" حسب الاتفاق في الموازنة ، فان المبالغ التي سترسل من الاقليم الى المركز اكثر من المبالغ التي سيتم ارسالها من بغداد الى الاقليم ، وهذا الامر يعد امرا معقدا وبالتالي لانعرف الصيغة التي سيتم تنفيذ الاتفاق بينهما على وفقها ، وبالتالي ننتظر اجتماع اللجان الجديدة "./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمود عثمان لـ / نينا / : لجان مالية وفنية مشتركة من بغداد والاقليم لتطبيق اتفاق الموازنة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمود عثمان لـ / نينا / : لجان مالية وفنية مشتركة من بغداد والاقليم لتطبيق اتفاق الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).