بالصور.. مكتب السيد السيستاني يعلن إمساكيات شهر رمضان

2021/04/05 | 09:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر مكتب المرجع الأعلى في العراق السيد علي السيستاني، عن إمساكيات شهر رمضان المبارك لكل المحافظات العراقية....

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