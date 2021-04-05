2021/04/05 | 09:31 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، دعمه لزيارة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إلى دولة الإمارات، مشيراً إلى أن انفتاح العراق على الدول العربية خطوة نحو الطريق الصحيح سواء في زيارة الأخ الكاظمي للملكة السعودية أو الإمارات المتحدة الشقيقتين، فإن … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر: انفتاح العراق على الدول العربية خطوة نحو الطريق الصحيح ليكون العراق محور السلام في المنطقة) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر: انفتاح العراق على الدول العربية خطوة نحو الطريق الصحيح ليكون العراق محور السلام في المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).