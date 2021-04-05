2021/04/05 | 09:33 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 5 أبريل 2021 | 09:30 صباحاً

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نائب عن الفتح يؤكد: المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي سيعودون الى الخدمة

اكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، ان المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي سيعودون الى الخدمة، لافتا الى ان الموازنة رصدت مبالغ لدعم هيئة الحشد ومن ضمنها عودة المفسوخة عقودهم.

وقال كريم ان “المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي والبالغ عددهم 30 الفاً سيتم اعادتهم الى الخدمة بعد ان تم التصويت على الموازنة الاتحادية لعام 2021”.

واضاف ان “المفسوخة عقودهم سيخضعون للفحص والتدقيق والاجراءات الخاصة بهيئة الحشد الشعبي، حيث اصبحت الكرة بملعب الحكومة من اجل اعادة هذه الشريحة الى الخدمة”.

واوضح ان “ الحشد الشعبي حصل على زيادة في التخصيصات المقررة في الموازنة من اجل انصاف هذه القوة الحامية للعراق، وكذلك اعادة المفسوخة عقودهم”.

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