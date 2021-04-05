الكاظمي يطلق دعوة من الامارات: ابواب العراق مفتوحة امام الشركات الاماراتية ورجال الاعمال

2021/04/05 | 09:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، ونظيره الإماراتي، محمد بن راشد آل مكتوم، ضرورة التعاون الأمني والعسكري، وتبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب، وأهمية التعاون الدولي وتنسيق الجهود وتكاملها في مواجهة جائحة “كورونا”، واحتواء تداعياتها الاقتصادية والصحية على دول العالم، واتفقا على … Readmore

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