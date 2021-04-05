أسعار النفط تتراجع وتمحو مكاسب سابقة حققتها من قرار اوبك

2021/04/05 | 09:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، ماحية مكاسب قوية حققتها في الجلسة السابقة كانت بدعم من قرار أوبك+ التخفيف التدريجي لبعض قيودها على الإنتاج بين مايو/ أيار ويوليو/ تموز.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو حزيران 61 سنتا بما يعادل 0.9% إلى 64.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:05 بتوقيت غرينتش، في حين انخفض […]

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