مغامرة إنجليزية.. السماح بعودة الجماهير في

2021/04/05 | 09:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعستبدأ إنجلترا فترتها "التجريبية" لإعادة الجماهير لملاعب كرة القدم، وذلك خلال لقاءات كأس الاتحاد الإنجليزي، على أمل أن تفتح الباب لعودة الجماهير لمباريات الدوري.وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، عن السماح بحضور جماهيري محدود في إحدى مباراتي نصف نهائي ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكذلك مباراة نهائي كأس الرابطة.وغابت الجماهير عن ملاعب كرة القدم في العالم بأكمله، ومن بينها الملاعب الإنجليزية، منذ آذار من العام الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا.المصدر/ سكاي نيوز

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