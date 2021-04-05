اللجنة الخليجية تبدأ مهامها بالاطلاع على أماكن استراحة الوفود الرياضية في البصرة استعدادا لاستضافة خليجي 25

2021/04/05 | 09:58 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

دشنت اللجنة الخليجية المبعوثة للاطلاع على الاستعدادات العراقية لاستضافة خليجي 25، مهامها بالاطلاع على واقع الفنادق والأماكن المخصصة لاستراحة الوفود الرياضية.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة في بيان إن “اللجنة الخليجية المتواجدة في مدينة البصرة اطلعت على عدد من فنادق البصرة، من بينها فندق يحتوي على (145) غرفة فضلاً عن سويتات وغرف للشخصيات المهمة وخمسة مطاعم وقاعات للاجتماعات وقاعات رياضية ومسبح من المؤمل افتتاحه مطلع أيلول المقبل”،

وأضاف البيان، أن ” اللجنة توجهت إلى مجمع الأمل السكني الذي يقع بجانب مدينة البصرة الرياضية إذ يعد من المشاريع النوعية الأولى في محافظة البصرة وهي جاهزة للسكن ومن الممكن أن تكون دار استراحة للوفود والاتحادات الرياضية”.

وبحسب بيان الوزارة فأن ” الوفد أعرب بعد الجولة المكثفة التي قام بها عن إعجابه بما شاهده من إعمار وتقدم في مجال البنى التحتية لمدينة البصرة” .

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