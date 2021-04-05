القبض على متهم سرق 33 ألف دولار و20 مليون دينار ومسدسين في بغداد

2021/04/05 | 09:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الاثنين (05 نيسان 2021)، إلقاء مديرية مكافحة إجرام بغداد القبض على متهم سرق 33 ألف دولار أمريكي و20 مليون دينار، إضافة إلى مسدسين.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "متهماً بالسرقة، أُلقي القبض عليه ضمن مكتب مكافحة اجرام الكرادة وفق احكام المادة (٤٤٤) ق.ع، وذلك لقيام المتهم بالدخول الى دار المشتكي وفتح خزنة حديدية وسرقة محتوياتها".

وأشار البيان إلى أن محتويات الخزينة هي "مبلغ من المال قدره 33 الف دولار أميركي، مع 20 مليون دينار عراقي، ومسدسات شخصية عدد/ 2)".

وأوضح البيان، أن "المتهم، دونت أقواله، وتم تصديقها قضائيًا بالاعتراف، كما تم عرض الأوراق التحقيقية على أنظار السيد قاضي التحقيق، فقرر توقيف المتهم وفق أحكام المادة أعلاه".

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