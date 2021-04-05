إرسال أول شحنة من لقاح ’’اكسفورد استرازينيكا’’ إلى إيران

2021/04/05 | 09:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الصحة الايرانية، اليوم الاثنين (5 نيسان 2021)، شحن وإرسال أول شحنة من لقاح ’’أكسفورد’’ استرازينيكا إلى طهران في إطار آلية "كوفاكس".

وذكر رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام بالوزارة كيانوش جهانبور، في تغريدة له على "تويتر"، "تم قبل قليل شحن وارسال اول شحنة في اطار آلية "كوفاكس" وتشمل اكثر من 700 الف جرعة من لقاح "اكسفورد استرازينيكا" المنتج من قبل شركة SK-Bio الكورية الجنوبية عبر امستردام الى طهران".

وقد بدا التطعيم بلقاح كورونا في ايران في شباط الماضي باللقاح الروسي "سبوتنيك في".

وبناء على ما أعلنه رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا علي رضا رئيسي فقد وصلت الى البلاد لغاية الان 790 ألف جرعة من لقاح كورونا.

واضاف: "لقد اشترينا 16.8 مليون جرعة من سلة "كوفاكس" وكان من المقرر ان يسلمونا قبل عيد النوروز (بدا في 21 اذار) 4.2 مليون جرعة الا انه انخفض الى 3.2 مليون جرعة ومن المتوقع ان تصلنا 780 الف جرعة منها لغاية يوم الاربعاء".

واوضح رئيسي، انه "تم لحد الان تطعيم نحو 250 الف شخص في البلاد وتلقى نحو 56 الفا الجرعة الثانية من اللقاح".

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