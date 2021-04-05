فلاحون يغلقون مداخل حقل مجنون النفطي احتجاجا على عدم تعويضهم

2021/04/05 | 09:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اغلق العشرات من الفلاحين ، اليوم الاثنين ، جميع مداخل حقل مجنون النفطي شمالي البصرة ، للمطالبة بصرف تعويضاتهم جراء الاضرار التي لحقت بمزروعاتهم في اراضي حوض نهر السويب ، اثناء موجة السيول التي اجتاحت اراضيهم المجاورة للحقل ./انتهى

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