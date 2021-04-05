مستشار الكاظمي يحدد أهداف زيارة الإمارات

2021/04/05 | 09:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي، حسين علاوي، أبرز أهداف زيارة الكاظمي إلى الإمارات، فيما توقع قيام الأخير بزيارة دولة خليجية أخرى....

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