يتضمن منح أجور للتلاميذ وتحصين النساء ضد الأمراض.. اتفاق بين العراق والبنك الدولي واليونيسيف سيطبق في “مدينة الصدر”

2021/04/05 | 10:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاثنين، عن اتفاقها مع البنك الدولي ومنظمة (اليونيسيف) على استئناف مشروع الاعانات المشروطة في بغداد.

وقال مدير العلاقات والاعلام بالوزارة نجم العقابي في تصريح للصحيفة الرسمية، انه “تم الاتفاق مع البنك الدولي ومنظمة اليونيسيف على وضع خطة عمل محدثة لاستئناف مشروع الاعانة النقدية المشروطة والعمل على توسعته لشمول اسر وشرائح جديدة”.

واضاف العقابي، ان “المشروع توقف خلال المدة الماضية بسبب ظروف جائحة كورونا، ومن المؤمل استئنافه في مدينة الصدر ببغداد بشكل تجريبي بعد مناقشة مدى تأثير الوباء في الوضع الاقتصادي”.

ويتضمن المشروع برنامجاً الكترونياً حديثاً لمتابعة انتظام الاطفال المتعاقد معهم في الدراسة من خلال منحهم اجورا معينة، وكذلك الانتظام في برنامج متابعة الحوامل واللقاحات الدورية من اجل تكوين صورة متكاملة عن مدى تعاونهم في تطبيق البرنامج الذي يهدف اصلا الى مكافحة الامية واعادة الاطفال المتسربين من الدراسة باعمار (9-14)، أي من مرحلة الرابع الابتدائي ولغاية الثالث المتوسط، فضلا عن تحصين الأسر الفقيرة ضد الأمراض.

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