2021/04/05 | 10:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، الحكومة الاتحادية العراقية لأداء واجبها “القانوني والأخلاقي والوجداني وتعيد الأموال والممتلكات والجنسية والحقوق المدنية للكورد الفيليين”.فبمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لترحيل وتغييب مئات آلاف الكورد الفيليين من جانب النظام العراقي السابق، أصدر نيجيرفان بارزاني … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني يدعو الحكومة الاتحادية لأداء دورها القانوني والاخلاقي وإعادة الاموال والحقوق للكورد الفيليين) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني يدعو الحكومة الاتحادية لأداء دورها القانوني والاخلاقي وإعادة الاموال والحقوق للكورد الفيليين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).