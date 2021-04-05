المالية النيابية: حل موضوع المحاضرين بيد وزارة التربية ومجلس الوزراء

2021/04/05 | 10:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، إن حل موضوع المحاضرين المجانيين بيد وزارة التربية ومجلس الوزراء.

وأشار الجبوري الى وضع تسع مئة مليار دينار بالموازنة للمحاضرين والاجراء والعقود، ووضع نص إلزام وزارة التربية بإصدار اوامر مباشرة المحاضرين، مبينا ان مجلس الوزراء بإمكانه اصدار قرار خاص بالمحاضرين.

واكد الجبوري تثبيت العقود لمن تجاوزت خدمتهم الخمس سنوات في جميع الوزارات شرط ان تكون تخصيصات الوزارات تكفي لتثبيتهم، مبينا ان الموازنة تخلو من أي استقطاعات برواتب الموظفين والمتقاعدين، في حين ان رواتب الرئاسات الثلاث انخفضت بنسبة ستين بالمئة.

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