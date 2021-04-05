أميركا تتأهب مع تصعيد روسيا عسكريا في أوروبا الشرقية والقطب الشمالي

2021/04/05 | 10:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعزز روسيا وجودها العسكري الكبير في أوروبا الشرقية والقطب الشمالي، وهي الخطوة التي وضعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في حالة تأهب، حسبما تقول صحيفة ذا هيل.

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