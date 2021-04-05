الاعلام الامني: تفجير عجلة تحمل رشاشة احادية في الانبار

2021/04/05 | 10:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت خلية الاعلام الامني، أن القوات الامنية تمكنت من تفجير عجلة تحمل رشاشة احادية في محافظة الانبار.

وذكرت الخلية في بيان أن “قوة من الفوج الثالث باللواء ٥٣ بالفرقة الأولى ضمن قاطع عمليات الأنبار، تمكنت من رصد عجلة نوع بيك اب تحمل رشاشة احادية، من خلال المتابعة الميدانية”.

واوضحت انه “تم معالجة العجلة، وقد خرجت قوة لتفتيش المكان وعملت على تفجير العجلة وضبط الرشاش الاحادية”.

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