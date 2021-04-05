حالتان جويتان ستؤثران على اجواء العراق في الأيام المقبلة

2021/04/05 | 10:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تظهر اخر توقعات الطقس، الاثنين، ان الأجواء في عموم مدن البلاد ستشهد استقرارا خلال الأيام المقبلة، مع غياب فرص الأمطار خلال الأسبوع الجاري.

وقال المتنبئ الجوي علي الموسوي في منشور له على الفيسبوك تابعه NRT عربية، (5 نيسان 2021)، ان "خرائط الطقس تشير الى أن استقرار الأجواء سيّد الموقف، وانعدام تام لفرص الأمطار خلال الأسبوع الجاري"، مبينا أنه "من المتوقع تأثر البلاد بحالتين جويتين ضعيفتين، وذلك على مناطق عشوائية خلال يومي الخميس والسبت حصرا".

وأضاف الموسوي، "من المتوقع أيضاً أن تشهد البلاد موجة دافئة بامتياز خلال الاسبوع الحالي مما يسبب ارتفاعا كبيرا وملموسا على درجات الحرارة اعتبارا من اليوم ولغاية بداية الأسبوع المقبل، وتكون ذروة الموجة الدافئة خلال أيام الخميس والجمعة والسبت من هذا الأسبوع لتصل درجات الحرارة العظمى نهاية الثلاثينيات في وسط وجنوب البلاد خلال الأيام المحددة اعلاه".

وتابع، "من المتوقع نشاط كبير على الرياح السطحية المثيرة للغبار محلياً، وذلك في مناطق واسعة من البلاد خلال أيام الخميس والسبت، فيما ستشهد اليوم مدن الجنوب والفرات الاوسط استمرار النشاط الكبير على الرياح السطحية".

N.A

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