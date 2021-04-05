أسعار الذهب تنزل مع صعود السندات والأسهم بدعم بيانات الوظائف الأميركية

2021/04/05 | 10:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصادنيوز _ بغداد

هبطت أسعار الذهب، الاثنين ، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة الاميركية وصعدت الأسهم العالمية بعد بيانات وظائف جاءت أفضل من المتوقع في الولايات المتحدة غذت تفاؤلا حيال تعاف اقتصادي سريع.

وبحلول الساعة 05:53 بتوقيت غرينتش، كان الذهب منخفضا في التعاملات الفورية 0.3% إلى 1723.16 دولار للأونصة.



واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1761.20 دولار للأونصة.

هذا وخلق الاقتصاد الأميركي في مارس آذار أكبر عدد من الوظائف في سبعة أشهر، إذ تلقى مزيد من الأميركيين اللقاح ووزعت الحكومة مزيدا من أموال مساعدات مرتبطة بالجائحة.

ورفع ذلك أسعار الأسهم العالمية اليوم إلى قمة أكثر من شهر، في حين اقتربت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية من قمة 14 شهرا.

غير أن الدولار استقر مقابل عملات منافسة قبيل صدور بيانات قطاع الخدمات الأميركي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.1% إلى 24.70 دولار للأونصة وهبط البلاديوم 0.8% إلى 2645.98 دولار.



ونزل البلاتين 0.1% إلى 1208 دولارات للأونصة بعد بلوغ أعلى مستوياته منذ 18 مارس آذار خلال الجلسة عند 1218 دولارا.

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