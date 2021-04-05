أسعار النفط تتراجع بعد اتفاق اوبك+ على تخفيض الانتاج بين أيار وتموز

2021/04/05 | 10:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، لتقلص المكاسب القوية التي حققتها في الجلسة السابقة بعد أن اتفقت أوبك + الأسبوع الماضي على تخفيف تدريجي لبعض تخفيضات الإنتاج بين أيار وتموز.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو حزيران 61 سنتا أو … Readmore

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