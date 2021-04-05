النزاهة: إحالة 28 مكلفاً إلى التحقيقات بتهمتي استغلال المنصب وتضخُّم الأموال

2021/04/05 | 10:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، إحالة 28 مكلفاً إلى التحقيقات بتهمتي استغلال المنصب وتضخُّم الأموال.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “استجابة المسؤولين عن ذممهم الماليَّة للمُدَّة […]

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