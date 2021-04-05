الرشيد يوافق على منح السلف والقروض للمشمولين بقرار 315

2021/04/05 | 10:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مصرف الرشيد، اليوم الإثنين، موافقته على منح السلف والقروض للمشمولين بقرار ٣١٥.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، انه “تمت الموافقة على منح السلف والقروض للمشمولين بقرار ٣١٥ والعقود الموطنة رواتبهم لدى المصرف”.

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