2021/04/05 | 10:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المدعي العام الإسرائيلي إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو استخدم سلطته "بشكل غير مشروع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المدعية العامة الإسرائيلية: نتانياهو استخدم سلطته "بشكل غير مشروع") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المدعية العامة الإسرائيلية: نتانياهو استخدم سلطته "بشكل غير مشروع") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).