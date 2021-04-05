صحة السليمانية: الوقاية هي السلاح الاقوى لمحاربة كورونا

2021/04/05 | 10:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت دائرة صحة محافظة السليمانية، اليوم الاثنين، وجود تنسيق جيد مع منظمة الصحة العالمية في مواجهة انتشار جائحة كورونا.

وقال الدكتور هيرش سليم نائب المدير العامة لصحة السليمانية خلال مراسيم افتتاح مكتب منظمة الصحة العالمية في السليمانية: ان التعاون والتنسيق بين صحة السليمانية ومنظمة الصحة العالمية في مستوى جيد.

واضاف: نحن استفدنا كثيرا من دعم منظمة الصحة العالمية وخاصة في الحصول على التعليمات الصحية وسبل محاربة فايروس كورونا والاستفادة من الخبرات العالمية في مجال محاربة الجائحة.

واوضح: استفدنا كثيرا من التنسيق مع منظمة الصحة العالمية في مجال الاجراءات الوقائية التي هي السلاح الاقوى والاكثر فاعلية في محاربة فايروس كورونا.

واشار الى ان منظمة الصحة العالمية قدمت مساعدات لوجستية ومعلوماتية وعلمية الى دائرة صحة السليمانية ونحن سنستمر في الالتزام بالتعليمات التي تصدرها منظمة الصحة العالمية.

PUKmedia خاص

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