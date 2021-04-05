2021/04/05 | 10:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نشر مختصون قائمة باحدث اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية، اليوم الاثنين.

وبحسب القائمة التي اطلع عليها NRT عربية، (5 نيسان 2021)، فان الاسعار سجلت هبوطا طفيفا جاء على النحو التالي:

بغداد - بورصة الكفاح 146,800

السعر في الصيرفات ( تقريبي)

146,250

147,250

________________

النجف / بورصة

146,900

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البصرة / بورصة

147,000

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اربيل / بورصة

146,900

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الموصل / بورصة

147,000

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار يسجل هبوطا في الأسواق العراقية اليوم الاثنين) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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