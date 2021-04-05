الدولار يسجل هبوطا في الأسواق العراقية اليوم الاثنين

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منذ 5 دقیقة
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نشر مختصون قائمة باحدث اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية، اليوم الاثنين.
وبحسب القائمة التي اطلع عليها NRT عربية، (5 نيسان 2021)، فان الاسعار سجلت هبوطا طفيفا جاء على النحو التالي:
بغداد - بورصة الكفاح 146,800
السعر في الصيرفات ( تقريبي)
146,250
147,250
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النجف / بورصة
146,900
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البصرة / بورصة
147,000
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اربيل / بورصة
146,900
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الموصل / بورصة
147,000
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